La finale della Coppa EFL si svolge senza coinvolgimenti diretti di Pep Guardiola, mentre l’allenatore dell’Arsenal si concentra sulla conquista di un trofeo. La partita è in programma e l’attenzione è tutta rivolta a questa sfida, senza che si registrino altri eventi legati ai protagonisti principali. La competizione si avvicina e le squadre si preparano per affrontarsi sul campo.

2026-03-20 19:12:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il boss dell’Arsenal è concentrato esclusivamente sulla vittoria di un trofeo. La prospettiva di battere Pep Guardiola sul palco di Wembley non aggiunge alcun ulteriore incentivo alla finale della Coppa EFL per l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta mentre i Gunners si preparano ad affrontare il Manchester City nella finale di domenica. L’Arsenal è ancora a caccia di un quadruplo senza precedenti in questa stagione, e la capolista della Premier League può rivendicare il suo primo trofeo importante da quando ha vinto la FA Cup nel 2020 con la vittoria sulla squadra di Guardiola questo fine settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La finale della Coppa EFL non riguarda la sconfitta di Pep per Arteta

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