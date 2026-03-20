A Nairobi, tre milioni di persone di tutte le età vivono in alcune delle zone urbane più densamente popolate del mondo, rappresentando circa il 60% della popolazione cittadina. Questi quartieri sono caratterizzati da un'intensa presenza di case e attività, con una media di densità molto elevata. La popolazione si distribuisce in aree dove la vita quotidiana si svolge tra molte sfide di ordine abitativo e infrastrutturale.

Kenya Nelle discariche della capitale keniana ogni giorno arrivano duemila tonnellate di rifiuti. Raccolte e smistate da «wastepickers» per due dollari al giorno, senza tutele e senza diritti Kenya Nelle discariche della capitale keniana ogni giorno arrivano duemila tonnellate di rifiuti. Raccolte e smistate da «wastepickers» per due dollari al giorno, senza tutele e senza diritti Tre milioni di persone di ogni età, il 60% dell’anagrafe cittadina, riunite a vivere in alcune delle aree urbane a più alta densità di popolazione del pianeta, con una media di 28mila abitanti per chilometro quadrato, costrette a farsi entità parastatale per... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La falce e il rastrello di Nairobi

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