All’ippodromo di San Rossore si è svolta oggi una corsa dedicata a Lionello Milani, con un clima soleggiato che ha accompagnato il galoppo dei cavalli. La gara, inserita tra le principali del giorno feriale, ha visto protagonisti diversi concorrenti impegnati su un percorso che ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti. La manifestazione si è conclusa senza incidenti di rilievo.

Bel galoppo e bel sole all’ ippodromo di San Rossore. La corsa di centro della giornata feriale, che ricordava alcuni fantini che furono famosi nel passato dell’ippica italiana, era dedicata a Lionello Milani, vincitore anche di due edizioni del premio “Pisa” (1960 e 1962), milanese, che trascorse parte della sua vita a Barbaricina. La corsa, un ricco handicap sulla distanza dei 1900 metri, vedeva come favorito Wait for End ma il cavallo non è andato oltre il terzo posto preceduto dalla vincitrice Afromisia e da King of Fire. Al fantino Salvatore Sulas è andato il bellissimo oggetto messo in palio dalla famiglia Milani. La corsa per debuttanti era dedicata a Umberto Ginghiali che fu un ottimo fantino negli anni Venti e Trenta, vincitore del premio “Pisa” del 1926 in sella ad Ansac. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La corsa dedicata a Lionello Milani sotto un bel sole

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