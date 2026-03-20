La commissione parlamentare d’inchiesta ha richiesto articoli e filmati di Siena News del 6 marzo, focalizzandosi su un articolo di Giusti che parla di una “muraglia di gente”. Francesco Giusti ha ripetuto più volte di aver appreso della morte di Rossi proprio da Siena News, durante un’intervista con i giornalisti e in audizione il 10 marzo.

"Ho appreso la notizia della morte di Rossi da Siena News", ha ribadito più volte Francesco Giusti ai giornalisti che l’hanno intervistato ma, soprattutto, alla commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte del manager della comunicazione di Banca Mps, quando è stato ascoltato il 10 marzo. Il presidente Gianluca Vinci ha chiesto alla testata on line gli articoli pubblicati il 6 marzo 2013 e i filmati girati quella sera. "Visto che ha fatto riferimento al fatto di essere stato ripreso in un video dei media locali, come Siena News, non avendo avuto indicazioni su quale servizio si trattasse abbiamo chiesto i filmati andati in onda per verificare le persone presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La commissione chiede articoli e filmati del 6 marzo a ’Siena news’: "Giusti parla di ’muraglia di gente’"

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