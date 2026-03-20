Un'autista è stato al telefono con un collega per circa 3 minuti e 40 secondi, fino a pochi secondi prima dell’incidente. La conversazione si è conclusa circa 12 secondi prima che il Tramlink 7707 deragliasse e si schiantasse contro un edificio all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. L’incidente ha coinvolto un tram che ha causato danni alla struttura.

Una telefonata di 3 minuti e 40 secondi terminata a ridosso del punto in cui il Tramlink 7707 è deragliato, schiantandosi contro il palazzo all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. Una chiamata iniziata poco meno di 4 minuti (3 minuti e 52 secondi per l’esattezza) prima dell’incidente – che ha provocato la morte di Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky e il ferimento di altri 54 passeggeri – e conclusa 12 secondi prima che il tram di ultima generazione uscisse rovinosamente dai binari con effetti disastrosi. Tradotto: stando a questa ipotesi investigativa, il conducente Pietro M. sarebbe stato al cellulare (non si sa se tenendolo in mano, in vivavoce o con gli auricolari) fino agli attimi immediatamente precedenti alla tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La chiamata di 3 minuti e 40 secondi. L’autista al telefono con un collega fino a 12 secondi prima dello schianto

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