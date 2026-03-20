L’Atalanta ha concluso la sua corsa in Champions League agli ottavi di finale, sfidando Marsiglia, Chelsea e Dortmund. Il torneo ha lasciato segni profondi nel percorso dei nerazzurri e ha scritto nuove pagine di storia per la squadra. Intanto, il mese di gennaio ha portato ancora dolore e delusione, segnando un momento difficile per il club.

scheda. I nerazzurri chiudono agli ottavi la loro avventura nel torneo più bello al mondo, che come sempre ha lasciato cicatrici e scritto pagine di storia. La quinta Champions League della storia dell’Atalanta è alle spalle. L’avventura nel torneo più bello del mondo ha lasciato, come sempre, ricordi indelebili e cicatrici profonde. © COPYRIGHT 2021 - S.E.S.A.A.B. S.p.a. con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 24121 Bergamo - E' vietata la riproduzione anche parziale Iscritta al Registro Imprese di Bergamo al n.243762 Capitale sociale Euro 10.000.000 i.v. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La Champions dell’Atalanta: Marsiglia, Chelsea, Dortmund. E un gennaio che fa ancora male

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