La Bielorussia ha deciso di liberare 250 detenuti in seguito a un accordo con gli Stati Uniti. L’annuncio è stato dato dall’inviato statunitense, che ha comunicato il rilascio di queste persone detenute in diverse strutture del paese. La notizia riguarda un’azione specifica compiuta dal governo bielorusso e si inserisce in un contesto di relazioni tra le due nazioni.

Coale ha salutato sul social network X “un grande passo avanti umanitario”, senza però chiarire se si tratta di prigionieri politici. L’ufficio stampa della presidenza bielorussa ha confermato che 250 persone sono state graziate da Lukašenko. Centinaia di manifestanti erano stati arrestati e condannati a pesanti pene detentive nell’ambito di una brutale repressione, mentre migliaia di persone erano fuggite all’estero. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La Bielorussia libera 250 detenuti grazie a un accordo con Washington

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