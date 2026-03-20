La bestemmia del giornale più devoto d’Italia

Un giornale noto per la sua forte devozione ha pubblicato un editoriale scritto da un noto autore, in cui si affrontano temi come il rapporto tra religione e tecnologia. Nel testo si menzionano espressioni come “Dio bomba” e “Anticristo digitale”, sollevando questioni legate alla fede e alla modernità. La pubblicazione ha suscitato attenzione e discussioni tra i lettori e gli osservatori del settore.

Dio. La Verità presenta così un editoriale di Marcello Veneziani: “È tempo di sollevarsi contro il Dio bomba e l’Anticristo digitale”. Sorprende che nel più devoto quotidiano d’Italia non si siano avveduti d’aver infilato una bestemmia in un titolo. Si deve scrivere “dio” con la minuscola quando il termine ha valore generico, plurale, figurato oppure riguarda una divinità pagana, mai quando indica l’Essere supremo, il Dio unico delle tre religioni monoteistiche. Non lo prescrive il Papa, bensì la lingua italiana. 11 marzo 2026. Direttori. Cecilia Carpio segue per il Tg3 delle ore 19 la blindatissima visita romana di Peter Thiel. Nel. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La bestemmia del giornale più devoto d’Italia Articoli correlati Leggi anche: La Gazzetta dello Sport si conferma il giornale più letto d'Italia: oltre due milioni al giorno Protesta dei giornalisti di Repubblica contro Elkann alla festa per i 50 anni del giornale: “Chi vuol disfarsi del giornale festeggia, noi fuori”Protesta dei giornalisti di Repubblica contro il patron del gruppo editoriale Gedi John Elkann alla mostra per i 50 anni del giornale inaugurata... Cosa è successo al prof della Cattolica licenziato per una bestemmia#videovirale #viralvideo Una selezione di notizie su La bestemmia del giornale più devoto... Argomenti discussi: Il Fatto Quotidiano, cade il tabù dei fondi pubblici. La prima pagina del Giornale: Macron insulta l’Italia, la sfida di Meloni sul referendum, l'arresto di Andrea è un colpo per CarloIra Macron: insulti all'Italia per l’omicidio Quentin; la sfida di Meloni sul referendum: Votate per voi non contro di me; le indagini sul caso Epstein si addensano sul fratello di re Carlo, ... ilgiornale.it Il Fatto Quotidiano, cade il tabù dei fondi pubbliciL’editore del quotidiano fondato da Marco Travaglio annuncia di aver presentato domanda per ricevere il contributo straordinario previsto per i giornali cartacei ... msn.com