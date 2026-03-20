la bce non rassicura i mercati

La Banca centrale europea non ha fornito segnali di stabilità ai mercati, mentre la guerra in Medio Oriente ha aumentato l’incertezza sulle prospettive economiche. Le sue dichiarazioni evidenziano rischi di inflazione più elevata, mentre si accentuano le preoccupazioni sulla crescita economica globale. Nessuna decisione concreta è stata annunciata, lasciando i mercati in uno stato di attenzione.

La guerra in medio oriente ha reso le prospettive significativamente più incerte, generando rischi al rialzo per l’inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica”. E’ bastato questo commento della Bce ieri, al termine della riunione che, come da previsione ha lasciato invariati i tassi, per buttare giù tutte le Borse europee in una giornata in cui la crisi in Iran si è aggravata con un gruppo di paesi (compresa l’Italia) che ha accettato di contribuire a mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz come richiesto dagli Stati Uniti. Secondo, la banca centrale europea, guidata da Christine Lagarde, nello scenario peggiore l’inflazione nell’Eurozona salirà al 4,4 per cento e la crescita scenderà allo 0,4 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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