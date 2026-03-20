La base Maga è sempre più spaccata

La base Maga mostra segnali di divisione, con sempre più sostenitori che criticano la linea di Trump sulla guerra. Da Tucker Carlson ai deputati del Gop, la fronda si amplia, considerandola un tradimento dei principi America first e della working class bianca, come evidenziato da alcuni esponenti. La polemica si intensifica all’interno del movimento, creando distanze tra i vari gruppi di sostenitori.

Ne valeva la pena? È sempre più complicato riuscire a capire perché l’America si ritrovi ancora una volta con la mimetica indosso a sparare in Medio Oriente. E, ormai, vale poco l’impegno solenne che Donald Trump prese coi suoi elettori: «Con me le guerre finiscono o non cominciano nemmeno». Invece la Casa Bianca ogni giorno si ritrova a dover alzare l’asticella della propaganda interna a corredo di un esibizionismo muscolare ben raffigurato da video e meme creati dalla Ia. Ma ne valeva davvero la pena, dunque? Ad aver trascinato il famoso elefante nella stanza sono quegli stessi ambienti che avevano spinto Trump, a botte di endorsement, verso il bis alla Casa Bianca; è quella «destra» Maga per cui finalmente gli americani sarebbero arrivati prima di tutto il resto, inclusi i Paperoni delle banche d’affari, della finanza e di Big Tech. 🔗 Leggi su Laverita.info

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