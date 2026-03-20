L’avvocato penalista L. M. è stato relatore alla Camera sulla riforma costituzionale della magistratura. La sua partecipazione si è svolta nel contesto di un dibattito parlamentare dedicato a questioni di riforma del sistema giudiziario italiano. La presenza del rappresentante dell’Unione Italiana Forense – Sezione Salerno ha attirato l’attenzione durante la discussione sulla proposta di modifica costituzionale.

C’era anche il presidente dell’ Unione Italiana Forense – Sezione Salerno, l’avvocato penalista L. M., tra i relatori dell’incontro dedicato alla riforma costituzionale della magistratura e all’imminente referendum confermativo, svoltosi lo scorso 16 marzo presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati. L’iniziativa è stata promossa dal Direttivo Nazionale dell’Unione Italiana Forense, presieduto dall’avvocato romano E. Rampelli, e ha riunito esponenti dell’accademia, della magistratura e dell’avvocatura in un confronto di rilievo su uno dei temi più delicati del dibattito istituzionale e giuridico nazionale. Nel corso dell’incontro sono intervenuti, oltre a L. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - L. M. relatore alla Camera sulla riforma costituzionale della magistratura

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