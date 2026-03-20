kristen durst si unisce al cast di minecraft 2

Kristen Durst ha annunciato la sua partecipazione al cast di Minecraft 2. L’attrice, nota per le sue performance, ha detto che si unisce al progetto e ha scherzato sul fatto che i suoi figli apprezzano molto il primo film. L’estate scorsa aveva anche fatto commenti sul possibile guadagno legato alla sua presenza nel sequel.

Considerate Kirsten Dunst la massima esponente della manifestazione. L’estate scorsa, l’attrice candidata all’Oscar ha scherzato dicendo che le sarebbe piaciuto unirsi al cast del sequel di Minecraft- Il Film perché ai suoi figli era piaciuto molto il primo film, e poi il compenso non guasterebbe. “Magari potrei fare un film in cui non ci perdo soldi?, ha ironizzato con Town & Country. Bene, preparatevi a sborsare una fortuna perché la Dunst è entrata ufficialmente a far parte del cast del sequel di Minecraft, ancora senza titolo, prodotto da Warner Bros. e Legendary. Minecraft – Il film, con Jack Black e Jason Momoa come protagonisti, ha... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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