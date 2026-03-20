Kim Jong-un regala alla figlia un giro sul nuovo carro armato È senza pari al mondo – Il video

Il leader nordcoreano ha partecipato a un'esercitazione militare in cui sono stati impiegati nuovi carri armati. Durante l'evento, la figlia del leader, Ju-ae, ha avuto l'opportunità di guidare uno di questi veicoli. Un video mostra Ju-ae al volante del carro armato, mentre il padre assiste alla dimostrazione. La scena è stata ripresa e diffusa pubblicamente.

Il leader nordcoreano Kim Jong – un ha presenziato a un ‘ esercitazione militare in cui sono stati impiegati nuovi carri armati e sua figlia Ju-ae ne ha guidato uno. Lo riporta Yonhap, citando l’agenzia nordcoreana Kcna. Secondo il numero uno della Corea del Nord le truppe di terra saranno equipaggiate «su larga scala» con questo nuovo veicolo militare definito «superiore». Il carro armato che intercetta tutti i droni e missili. L’esercitazione è stata fatta per valutare il sistema di protezione attiva del nuovo carro armato da combattimento principale. Nel corso del test ha intercettato tutti i missili anticarro e i droni che attaccavano da diverse posizioni e direzioni per «dimostrare l’efficienza del suo sistema di protezione attiva superiore», sostiene la Kcna. 🔗 Leggi su Open.online

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