Kim Jong Un non resiste e sale su un carro armato con la figlia Ju Ae La gioia del leader di Pyongyang durante le esercitazioni

Il leader nordcoreano ha partecipato a un’esercitazione militare, salendo su un carro armato insieme alla figlia Ju Ae. Durante l’evento, ha supervisionato i test sui nuovi veicoli utilizzati dall’esercito nordcoreano. La sua presenza ha suscitato attenzione, mentre si mostrava visibilmente soddisfatto dell’attività militare in corso. L’esercitazione si è svolta sotto gli occhi del leader e della sua famiglia.

Roma, 20 marzo 2026 - Nuovo show di Kim Jong Un durante un’esercitazione militare nordcoreana. Il leader di Pyongyang, accompagnato dalla figlia adolescente Ju Ae, ha supervisionato i test sui nuovi carri armati in dotazione alla Corea del Nord. epa12835187 A photo released by the official Korean Central News Agency (KCNA) shows shows North Korean leader Kim Jong Un (R) and his daughter Kim Ju Ae (C) onboard a tank during a visit to the Pyongyang Training Base No. 60 of the Capital City Defence Corps of the North Korean Army in North Korea, 19 March 2026 (issued 20 March 2026). According to KCNA, the tactical drill was designed to train sub-units in coordinated offensive maneuvers involving tanks and infantry to seize enemy anti-armor defense lines. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kim Jong Un non resiste e sale su un carro armato con la figlia Ju Ae. La gioia del leader di Pyongyang durante le esercitazioni Articoli correlati Nordcorea, dov’è Kim Ju Ae? La figlia di Kim Jong Un assente dal congresso del partito(Adnkronos) – Che fine ha fatto Kim Ju Ae? E' la domanda che rimbalza dopo che la figlia del leader nordcoreano Kim Jong Un, indicata come sua... Chi è Kim Ju Ae la figlia adolescente di Kim Jong Un designata alla spietata successione del padreRoma, 26 febbraio 2026 – Mentre Kim Jong Un, da poco rieletto (unico candidato) all’unanimità segretario generale del Partito del Lavoro, minaccia... Part 1 - The Memoirs of Sherlock Holmes Audiobook by Sir Arthur Conan Doyle (Adventures 01-04) Una raccolta di contenuti su Kim Jong Temi più discussi: La prova di forza di Kim: lanciati 10 missili durante le esercitazioni del Sud con gli Usa; Corea del Nord, Kim Jong Un assiste a un imponente test missilistico con la figlia; Corea del Nord, testati missili alla presenza di Kim Jong-un: Distruggeranno qualsiasi infrastruttura; Nordcorea, lanciati missili balistici verso il Mar del Giappone. Kim Jong Un non resiste e sale su un carro armato con la figlia Ju Ae. La gioia del leader di Pyongyang durante le esercitazioniIl presidente nordcoreano ha supervisionato i test dei sistemi di protezione attiva del nuovo tank delle unità di fanteria. Giubbotto da Top Gun, felice come un bambino, è montato su un tank ... quotidiano.net Kim Jong-un d'oro: l'appoggio della Corea del Nord alla Russia vale 14 miliardi di dollariTra il 2023 e il 2025, Pyongyang ha inviato in Russia quasi 11 milioni tra munizioni e razzi, oltre a 21mila soldati nel Kursk ... tgcom24.mediaset.it Le immagini del leader nordcoreano #Kim Jong Un e sua figlia su un carro armato - facebook.com facebook Corea del Nord, esercitazione militare: Kim Jong-un porta la figlia su un carro armato x.com