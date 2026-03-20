Juventus | ultime dal mercato

La Juventus continua a seguire con attenzione Bernardo Silva, cercando di convincere il suo club a cedere il giocatore. La trattativa è attualmente in corso, con incontri tra le due società per definire i dettagli. La società bianconera ha manifestato il proprio interesse ufficialmente e non ha ancora rinunciato all'acquisto. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

La Juventus alza il tiro per Bernardo Silva e non intende mollare la presa. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il 20 marzo 2026 (citando La Gazzetta dello Sport), i bianconeri hanno presentato un’offerta strutturata al centrocampista portoghese del Manchester City: contratto di tre anni con opzione per un quarto (fino L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: ultime dal mercato Articoli correlati Juventus: ultime notizie dal mercatoMentre la Juventus si prepara alla delicata trasferta di Istanbul contro il Galatasaray per l’andata dei playoff di Champions League (stasera alle... Leggi anche: Mercato Napoli, uno degli azzurri proposto alla Juventus: le ultime Bomba Juventus: Nuovo Arrivo da Urlo! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus ultime dal mercato Temi più discussi: Spalletti, la firma Juve è dietro l’angolo: arrivano Chiellini e un mercato… da Champions; Juventus-Lewandowski, oltre al sondaggio c'è di più? Le ultime notizie sull'affare e cosa sappiamo; Calciomercato Juventus Ultime Notizie, Acquisti; Mercato Juventus, estate di rifondazione? Chi resta, chi parte e quelli in bilcio. Pagina 0 | Calciomercato Juve, dal sogno Bernardo Silva all'occasione Pellegrini: i possibili colpi a parametro zeroBianconeri attivissimi sui vari profili in scadenza: rispondono tutti all’identikit tracciato da Spalletti e potrebbero rendere la squadra subito competitiva per lo Scudetto ... tuttosport.com Juve-Sassuolo, il comunicato scuote la vigilia: Isolati i soggetti con sintomiJuventus Calciomercato: scopri tutte le notizie esclusive in tempo reale e resta aggiornato su trasferimenti, partite e giocatori della Juventus ... calciomercato.it Caos in casa Sassuolo in vista della sfida di campionato contro la Juventus. È stato riscontrato un caso di pertosse e cinque casi con sintomatologia compatibile. Già informata la Lega Serie A: https://fanpa.ge/i6qtE - facebook.com facebook Un film già visto, con un finale scontato… #JuventusSassuolo #SerieA x.com