Juventus | tentativi concreti per Silva

La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, sta portando avanti con determinazione le trattative per il mercato estivo 2026 e ha avviato i contatti per acquistare Bernardo Silva. La società ha aumentato le offerte e intensificato le negoziazioni con il Manchester City, cercando di portare il calciatore portoghese in squadra nella prossima stagione.

La Juventus di Luciano Spalletti accelera sul mercato estivo 2026 e lancia un assalto deciso a Bernardo Silva. Secondo Fantacalcio.it del 20 marzo 2026, i bianconeri hanno compiuto un tentativo formale per il regista portoghese del Manchester City, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026 e destinato a lasciare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: tentativi concreti per Silva Articoli correlati Juventus, Di Canio “Bernardo Silva vuole la Juventus”Di Canio: “Bernardo Silva vuole la Juventus” Dagli studi di Sky Sport, il commentatore Paolo Di Canio ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato... Juventus, Palladino “Siamo stati concreti e cinici”Il commento di Palladino Le parole di Raffaele Palladino dopo la vittoria per 3-0 della sua Atalanta contro la Juventus di Luciano Spalletti. Altri aggiornamenti su Juventus tentativi concreti per Silva Temi più discussi: Gazzetta - Juventus, prima offerta scritta per Senesi: tentativo per il difensore del Bournemouth, i dettagli; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: Koné Juve, spunta De Wannemacker; Juve, tentativo a parametro zero: è un ex bianconero!. Juventus, tentativo per Spinazzola: ritorno a sorpresaJuventus su Spinazzola: contatti avviati con l’esterno del Napoli in scadenza. Possibile ritorno a Torino a parametro zero ... europacalcio.it Juventus, Spalletti ridisegna l’attacco: Kolo Muani torna di moda, Vlahovic verso la confermaIl primo tentativo non ha dato i risultati sperati, per questo la Juventus è pronta a rimettere mano al reparto offensivo in vista della prossima. tuttomercatoweb.com Caos in casa Sassuolo in vista della sfida di campionato contro la Juventus. È stato riscontrato un caso di pertosse e cinque casi con sintomatologia compatibile. Già informata la Lega Serie A: https://fanpa.ge/i6qtE - facebook.com facebook Un film già visto, con un finale scontato… #JuventusSassuolo #SerieA x.com