Juventus | tentativi concreti per Silva

Da ilprimatonazionale.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, sta portando avanti con determinazione le trattative per il mercato estivo 2026 e ha avviato i contatti per acquistare Bernardo Silva. La società ha aumentato le offerte e intensificato le negoziazioni con il Manchester City, cercando di portare il calciatore portoghese in squadra nella prossima stagione.

La Juventus di Luciano Spalletti accelera sul mercato estivo 2026 e lancia un assalto deciso a Bernardo Silva. Secondo Fantacalcio.it del 20 marzo 2026, i bianconeri hanno compiuto un tentativo formale per il regista portoghese del Manchester City, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026 e destinato a lasciare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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