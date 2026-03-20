Juventus si lavora per il ritorno di Spinazzola

La Juventus sta seguendo da vicino le discussioni sulla possibilità di riaccogliere Leonardo Spinazzola. Comolli sta lavorando per portarlo di nuovo in squadra, valutando le opzioni disponibili. La situazione è in fase di sviluppo e si attendono aggiornamenti sulle trattative in corso. La società tiene sotto controllo gli sviluppi riguardanti il difensore.

Comolli lavora al ritorno di Spinazzola La Juventus sta monitorando con attenzione l’evoluzione del futuro di Leonardo Spinazzola. L’esterno sinistro classe 1993, cresciuto proprio nel vivaio bianconero, si trova in scadenza di contratto con il Napoli al termine della stagione 20252026 e la dirigenza juventina ha già effettuato un primo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, si lavora per il ritorno di Spinazzola Articoli correlati Leggi anche: Juventus, ritorno Chiesa più vicino: si lavora sulla formula Leggi anche: Juventus, contatti avviati per Kessié: si lavora al colpo a zero GOOOL DI SPINAZZOLA | NAPOLI-PISA 2-1 #napolipisa #napoli Tutto quello che riguarda Juventus si lavora per il ritorno di... Temi più discussi: Calciomercato Juventus: si lavora per 3 colpi a zero; Il piano della Juve per lo scudetto: tutti nomi in lista per fare il salto di qualità; ?? Juve: 6 nomi per crescere, partendo dai 57 milioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez; Le possibili cifre del rinnovo di Vlahovic con la Juve e una novità sulla durata. Calciomercato Juventus: si lavora per 3 colpi a zeroLa strategia della Juventus per il prossimo calciomercato è già tracciata. Non solo acquisti intelligenti, e quindi giovani, ma anche possibilità di investire su calciatori di esperienza sfruttando il ... fantacalcio.it Juventus, può tornare Spinazzola: ipotesi colpo a parametro zeroLeonardo Spinazzola potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus. L'esterno classe '93, attualmente in forza al Napoli, è in scadenza di contratto con gli azzurri e sarebbe finito nel mirino ... fantacalcio.it Attualmente è in prestito al Gremio, ma Arthur 'si candida' per un futuro ruolo da protagonista alla Juventus - facebook.com facebook Mateo #Retegui potrebbe tornare in Serie A e al Fantacalcio ll padre del giocatore - già in contatto con il Milan - ha avuto un contatto diretto con Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus x.com