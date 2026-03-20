Juventus-Sassuolo | precedenti numeri e marcatori

Domani sera alle 20:45 la Juventus affronta il Sassuolo all’Allianz Stadium nella 30ª giornata di Serie A. La partita vede i bianconeri di fronte a un avversario guidato dall’ex tecnico Fabio Grosso. La sfida si inserisce in una serie di precedenti tra le due squadre, con numeri e marcatori che vengono ricordati nelle statistiche ufficiali.

La Juventus torna in campo domani sera all’ Allianz Stadium. Alle 20:45, per la 30ª giornata di Serie A, i bianconeri ospitano il Sassuolo dell’ex Fabio Grosso. I bianconeri arrivano all’appuntamento rinvigoriti da due vittorie consecutive, entrambe senza subire gol. L’obiettivo è chiudere nel migliore dei modi questo ciclo favorevole prima della sosta per le nazionali, mettendo pressione al Como, impegnato nel lunch match domenica contro il Pisa. Situazione opposta per i neroverdi, reduci da due ko contro Lazio e Bologna. Stop che hanno frenato l’ottimo momento del mese di febbraio in seguito al rientro di Domenico Berardi dopo il lungo infortunio al flessore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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