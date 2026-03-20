juventus sassuolo boga di nuovo falso nove probabili formazioni e orario tv

La partita tra Juventus e Sassuolo si disputa all'Allianz Stadium nella 30ª giornata di Serie A. Boga torna a occupare il ruolo di falso nove, mentre le formazioni probabili sono state annunciate. L'incontro è programmato per il sabato e l'orario di inizio e la copertura televisiva sono stati comunicati. La sfida rappresenta l'ultimo impegno della giornata a Torino.

Torino, 20 marzo 2026 – Il programma del sabato della 30° giornata di Serie A si chiude all'Allianz Stadium con la sfida tra Juventus e Sassuolo. I padroni di casa arrivano dalle vittorie contro Pisa e Udinese e ora cercano il tris per prendersi almeno fino a domenica il quarto posto. Dal canto suo la compagine neroverde ha perso le ultime due contro Lazio e Bologna e adesso vuole provare a invertire la rotta. Gli emiliani devono tuttavia fare i conti con l'emergenza dovuta al focolaio di pertosse che ha colpito la squadra. Un caso è stato accertato, mentre altri cinque calciatori presentano sintomi compatibili. Al momento non sembrano esserci i presupposti per il rinvio della partita di Torino, anche se la Lega è stata informata della situazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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