La partita tra Juventus e Sassuolo potrebbe essere a rischio a causa di un caso di pertosse e di cinque sospetti tra i giocatori emiliani. Il club monitora attentamente la situazione alla vigilia del match, ma al momento non sono stati presi provvedimenti per il rinvio. La questione riguarda la salute dei calciatori e la possibilità di eventuali decisioni da parte delle autorità sportive.

A poche ore dalla sfida contro la Juventus, il Sassuolo fa i conti con un’emergenza sanitaria che tiene in apprensione l’ambiente neroverde. Nella giornata di oggi, venerdì 20 marzo,il club ha comunicato la presenza di un caso accertato di Pertosse all’interno della squadra, oltre ad altri cinque calciatori che presentano sintomi compatibili. La partita dell’Allianz Stadium, valida per la 30ª giornata di Serie A, resta al momento in programma, ma la situazione è in continua evoluzione. I giocatori sintomatici sono stati immediatamente isolati e sono sotto monitoraggio da parte dello staff medico da diversi giorni, nel rispetto dei protocolli sanitari e in collaborazione con le autorità competenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Juventus-Sassuolo a rischio, allarme pertosse: 1 caso e 5 sospetti nella squadra emiliana

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