Juventus Next Gen Gubbio streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida di Serie C

La partita tra Juventus Next Gen e Gubbio si gioca per la 33ª giornata di Serie C nella stagione 202526. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, permettendo ai tifosi di seguire l’incontro dal vivo. La partita si svolge in una giornata di fine marzo, con le due squadre pronte a scendere in campo.

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