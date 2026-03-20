Juventus Comolli monitora Spinazzola | due anni di contratto la richiesta dell’ex bianconero

Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, la Juventus ha iniziato a seguire Leonardo Spinazzola, con l’ex calciatore che avrebbe richiesto un contratto di due anni. Comolli, dirigente coinvolto, tiene sotto controllo la situazione e monitora le eventuali mosse. La trattativa tra i bianconeri e il giocatore sarebbe in fase di sviluppo, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, la Juventus sarebbe entrata nella trattativa per Leonardo Spinazzola. L’esterno italiano, dopo la stagione 201819 in bianconero, potrebbe tornare a Torino per rinforzare la fascia sinistra già in estate, con la Vecchia Signora che sembrerebbe pronta ad offrire un biennale al classe 1993. Spinazzola, rendimento di alto livello: la Juve riflette. La Juventus di Damien Comolli e Marco Ottolini ha iniziato a guardarsi attorno in vista della sessione di mercato estiva. In seguito ai continui dialoghi con i rispettivi club per calciatori del calibro di Alisson, Goretzka, Bernardo Silva e Lewandowski, stando alle informazioni fornite da Sky Sport, i bianconeri avrebbero mosso la prima pedina per il trasferimento di Leonardo Spinazzola. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Comolli monitora Spinazzola: due anni di contratto la richiesta dell’ex bianconero Articoli correlati La Juventus sonda Spinazzola a parametro zero, gli offrirebbero due anni di contratto (Di Marzio)La Juventus sta valutando il nome di Leonardo Spinazzola, al quale a giugno scadrà il contratto con il Napoli. Leggi anche: Juventus, Norton-Cuffy sulla lista di gennaio: il club bianconero monitora la situazione Altri aggiornamenti su Juventus Comolli monitora Spinazzola... Discussioni sull' argomento La Juventus sonda Spinazzola a parametro zero, gli offrirebbero due anni di contratto (Di Marzio); Juventus, offerto un biennale a Spinazzola: il giocatore a giugno si libererà a zero. La Juventus sonda Spinazzola a parametro zero, gli offrirebbero due anni di contratto (Di Marzio)La Juventus sta valutando il nome di Leonardo Spinazzola, al quale a giugno scadrà il contratto con il Napoli. ilnapolista.it Juventus, offerto un biennale a Spinazzola: il giocatore a giugno si libererà a zeroLa Juventus guarda con attenzione alla corsia mancina e torna a monitorare il profilo di Leonardo Spinazzola, nome che potrebbe diventare molto caldo in vista della prossima estate. L’esterno, oggi al ... it.blastingnews.com Attualmente è in prestito al Gremio, ma Arthur 'si candida' per un futuro ruolo da protagonista alla Juventus - facebook.com facebook Mateo #Retegui potrebbe tornare in Serie A e al Fantacalcio ll padre del giocatore - già in contatto con il Milan - ha avuto un contatto diretto con Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus x.com