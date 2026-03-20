Juventus acquistato l’immobile del J Hotel | la cifra Rafforzato il patrimonio del club
La Juventus ha acquistato l’immobile del J Hotel, rafforzando così il patrimonio del club. La transazione è stata conclusa per una cifra non divulgata, senza influire sul mercato dei calciatori. L’operazione riguarda esclusivamente l’immobile, senza coinvolgimenti con attività sportive o altre operazioni finanziarie. La società ha reso noto il completamento dell’acquisto e l’integrazione nel proprio patrimonio.
, nessuna incidenza sul calciomercato. La Juventus consolida il proprio patrimonio immobiliare attraverso un’operazione strategica di rilievo: l’acquisto del JHotel. Il club bianconero ha formalizzato un’offerta da 23 milioni di euro per l’immobile situato nel cuore dell’area Continassa, proposta già accettata da REAM SGR (gestore del fondo J Village).? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Questa mossa mira a unificare la proprietà delle mura con la gestione della struttura, attualmente in mano alla controllata B&W Nest S. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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