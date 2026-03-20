Juventus acquistato l’immobile del J Hotel | la cifra Rafforzato il patrimonio del club

La Juventus ha acquistato l’immobile del J Hotel, rafforzando così il patrimonio del club. La transazione è stata conclusa per una cifra non divulgata, senza influire sul mercato dei calciatori. L’operazione riguarda esclusivamente l’immobile, senza coinvolgimenti con attività sportive o altre operazioni finanziarie. La società ha reso noto il completamento dell’acquisto e l’integrazione nel proprio patrimonio.