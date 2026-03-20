Thuram sarà convocato per la partita tra Juventus e Sassuolo che si giocherà allo Stadium sabato. La sua presenza tra i disponibili è confermata, ma non è ancora chiaro se partirà titolare o entrerà a gara in corso. La scelta finale sui convocati verrà comunicata poco prima dell’inizio del match.

di Angelo Ciarletta Juve Sassuolo, Thuram sarà convocato per la sfida di sabato in programma all’Allianz Stadium. Cosa filtra sul suo impiego da titolare. La Juve ritrova un pezzo pregiato della sua mediana in vista del prossimo impegno di campionato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Khephren Thuram ha smaltito il problema alla caviglia rimediato nella trasferta di Udine e si è allenato interamente con il gruppo. CONTINASSA JUVE LIVE Il mediano sarà regolarmente a disposizione e con ogni probabilità partirà dal primo minuto. Luciano Spalletti non intende fare sconti sul turnover, considerando la posta in palio altissima. Al fianco del recuperato francese agirà Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Sassuolo, Thuram sarà convocato per la sfida dello Stadium. Cosa filtra sul suo impiego dal primo minuto

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Juve Sassuolo, Thuram è in dubbio per la sfida dell’Allianz Stadium. Spalletti ha già scelto chi potrebbe giocare al suo postodi Redazione JuventusNews24Juve Sassuolo, Thuram è in forte dubbio per la sfida di sabato sera.

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