Juve-Sassuolo il comunicato scuote la vigilia | Isolati i soggetti con sintomi

Mancano poche ore alla partita tra Juventus e Sassuolo, ma la vigilia è stata interrotta da un comunicato ufficiale che annuncia l’isolamento dei soggetti con sintomi. La notizia è stata diffusa poco prima dell’inizio dell’incontro e riguarda le misure adottate in relazione ai possibili casi di infezione. La situazione ha attirato l’attenzione di tifoserie e addetti ai lavori.

Mancano ormai poche ore al match di Serie A tra Juventus e Sassuolo: un comunicato ufficiale scuote la vigilia. Sabato 21 marzo, alle ore 20:45, la Juventus ospita il Sassuolo in una delle sfide più attese della trentesima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono la terza vittoria di fila dopo quelle ottenute contro Pisa e Udinese e puntano ad avvicinarsi ulteriormente al quarto posto, mentre i neroverdi occupano al momento la decima posizione in classifica. Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it Intanto, poco fa, è apparso sul sito del Sassuolo un comunicato ufficiale che scuote queste ore di avvicinamento alla gara. Ecco la nota: “ Il... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve-Sassuolo, il comunicato scuote la vigilia: “Isolati i soggetti con sintomi” Articoli correlati Juve Sassuolo, caso di pertosse nel gruppo squadra e altri 5 con sintomi compatibili. Partita a rischio? Il comunicato del clubdi Redazione JuventusNews24Juve Sassuolo, caso di pertosse nel gruppo squadra e altri 5 con sintomi compatibili. Leggi anche: Sassuolo, un caso di pertosse e altri 5 con sintomi simili nel gruppo squadra: “Già isolati, abbiamo avvisato la Lega Serie A” Juventus, l'analisi a Sky Calcio Club di Di Canio sui miglioramenti dei bianconeri con Spalletti Una raccolta di contenuti su Juve Sassuolo il comunicato scuote la... Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Sassuolo; Verso Juve-Sassuolo: Vlahovic sarà convocato e Thuram...; Probabile formazione Juve-Sassuolo: Spalletti blinda i titolari, cosa può cambiare; Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Boga, Yildiz, Thuram, Laurienté e Berardi. Qui Sassuolo - Un caso di pertosse scuote il gruppo: altri 5 giocatori contagiati, informata la Lega CalcioUn clamoroso caso di pertosse sta scuotendo il Sassuolo alla vigilia della sfida contro la Juventus. Il club neroverde inftati ha comunicato di aver trovato un giocatore malato che ha contagiato altri ... tuttojuve.com Sassuolo, 6 casi di pertosse nel gruppo squadra. Gara con la Juve non a rischioSei casi di pertosse all'interno del gruppo squadra del Sassuolo. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il club neroverde ha comunicato. tuttomercatoweb.com Problemi in casa Sassuolo alla vigilia della Juve In seguito ad alcuni accertamenti medici, è stato rilevato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all'interno del gruppo squadra del Sassuolo. I soggetti che presentano s - facebook.com facebook #Juve su #Koné La concorrenza è folta. E il #Sassuolo... x.com