Juve-Sassuolo focolaio di pertosse | clamoroso a rischio la partita?

Alla vigilia della partita tra Juventus e Sassuolo, il club neroverde ha annunciato un focolaio di pertosse nel proprio gruppo squadra. Dopo alcuni controlli sono stati riscontrati un caso di pertosse e altri cinque giocatori presentano sintomi compatibili. La situazione ha suscitato preoccupazioni sulla regolarità dell'incontro e sul benessere degli atleti coinvolti.

Focolaio di pertosse nel Sassuolo Calcio. Alla vigilia della partita con la Juventus, il club ha comunicato che dopo alcuni accertamenti è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all'interno del gruppo squadra. Chi ha sintomi è stato isolato e da tre giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari in accordo con le autorità sanitarie. Allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti a specifica profilassi. Il club ha informato la Lega Serie A della situazione. In. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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