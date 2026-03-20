Nell'incontro tra Juventus e Sassuolo allo stadio, sono stati individuati tre fattori chiave che hanno influenzato il risultato della partita precedente. L’analisi si concentra sugli aspetti tattici e sulle scelte di formazione adottate durante il confronto. Si attende ora di vedere come queste componenti saranno riproposte o modificate in vista del prossimo appuntamento. La sfida tra le due squadre si avvicina, con particolare attenzione agli schemi e alle strategie impiegate.

di Paolo Rossi Juve Sassuolo: l’analisi tattica del match dell’Allianz Stadium, ecco i tre fattori decisivi che fecero la differenza all’andata. Domani l’Allianz Stadium accenderà i riflettori sulla sfida tra Juventus e Sassuolo. Se c’è un copione tattico e mentale che Luciano Spalletti vorrà rivedere, è sicuramente quello andato in scena nel match d’andata al Mapei Stadium, dominato per 3-0 dai bianconeri il giorno dell’Epifania. Riavvolgendo il nastro di quella partita, emergono indicazioni preziose e spunti estremamente positivi in vista della gara di domani. Ecco i tre fattori chiave che hanno fatto la differenza all’andata: ULTIMISSIME CALCIOMERCATO JUVE LIVE: LE NOTIZIE JONATHAN DAVID IN VERSIONE “REGISTA OFFENSIVO”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Sassuolo ai raggi X: i tre fattori che fecero la differenza all’andata. Cosa aspettarsi tatticamente dal match dello Stadium

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