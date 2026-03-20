La Juventus ha presentato un'offerta a Bernardo Silva, offrendogli un contratto triennale per convincerlo a trasferirsi. Il giocatore portoghese, che si svincolerà a giugno, compirà 32 anni ad agosto. La società italiana cerca di convincerlo a lasciare il Manchester City con questa proposta. Il centrocampista è tra i nomi più interessanti per il mercato estivo.

Un pieno di leadership, trofei (24), esperienza e qualità per bruciare le tappe e consentire a Luciano Spalletti di lottare per lo scudetto già dalla prossima stagione. La Juventus, dopo essersi iscritta in tempi non sospetti alla corsa per lo svincolato di lusso Bernardo Silva, prova ad alzare il tiro per arrivare al semaforo verde in attesa di capire se giocherà la prossima Champions. I bianconeri, non potendo competere a livello economico con certe super potenze, stanno provando a tentare il capitano del Manchester City con tre carte: il fascino della Signora, l’ambizione di voler inaugurare un ciclo di successi e un contratto che dimostri al portoghese quanto alla Continassa vogliono puntare su di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, offertona a Bernardo Silva: pronto un triennale per convincere la stella del City

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