Jordan Anthony mostra il braccio malconcio ai Mondiali di atletica dopo un errore all'antidoping

Durante i Mondiali di atletica, l'atleta statunitense Jordan Anthony si è mostrato in un'intervista con il braccio coperto di cerotti, evidenziando un infortunio. L'episodio si è verificato durante un controllo antidoping, quando ha avuto un problema con un'iniezione fuori dalla vena. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno osservato la ferita sul suo braccio.