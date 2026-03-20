Jordan Anthony mostra il braccio malconcio ai Mondiali di atletica dopo un errore all'antidoping
Durante i Mondiali di atletica, l'atleta statunitense Jordan Anthony si è mostrato in un'intervista con il braccio coperto di cerotti, evidenziando un infortunio. L'episodio si è verificato durante un controllo antidoping, quando ha avuto un problema con un'iniezione fuori dalla vena. La scena ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno osservato la ferita sul suo braccio.
Jordan Anthony si mostra durante un'intervista con un braccio ricoperto di cerotti. L'atleta statunitense ha avuto un problema durante un controllo antidoping: un'iniezione fuori dalla vena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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