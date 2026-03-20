Jet italiani intercettano caccia Su-30 russo | così è scattato l' Alpha Scramble sul Baltico

Mercoledì 18 marzo, durante un pattugliamento dello spazio aereo sul Mar Baltico, aerei da combattimento italiani hanno intercettato un jet russo Su-30. La Nato ha reso noto che questa operazione ha dato origine a un'azione di allerta chiamata Alpha Scramble. L'episodio si è verificato in un contesto di tensione tra Italia e Russia nei cieli del Baltico.

Tensione nei cieli tra Italia e Russia. La Nato ha comunicato che, mercoledì 18 marzo, aerei da combattimento italiani hanno intercettato un jet russo, nel corso di un pattugliamento dello spazio aereo sul Mar Baltico. A darne notizia è stato il profilo X ufficiale della Nato @NATOAIRCOM: "Mercoledì, aerei da combattimento dell'Aeronautica Militare italiana, schierati presso la base aerea Nato di Amari (in Estonia, ndr), durante un pattugliamento aereo potenziato, hanno intercettato un aereo russo SU-30 Flanker H sul Mar Baltico". "I jet italiani hanno lanciato l'Alpha Scramble (ovvero il decollo immediato di caccia intercettori in modalità... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Jet italiani intercettano caccia Su-30 russo: così è scattato l'Alpha Scramble sul Baltico Articoli correlati Nato, jet italiani intercettano aereo russo in avvicinamento al Mar Baltico “Alle 11:30 di oggi, gli Eurofighter Typhoon italiani schierati ad Amari”, in Estonia, “sono decollati per intercettare un aereo russo BE-200 in... Alta tensione nel Baltico: spunta un dossier sulle attività russe. E i caccia italiani intercettano un jet di MoscaNel documento programmatico per il 2026, l’ispettore della Marina tedesca avverte sul deterioramento della sicurezza marittima, denuncia carenze... Approfondimenti e contenuti su Alpha Scramble Jet italiani intercettano caccia Su-30 russo: così è scattato l'alpha scramble sul BalticoI caccia dell’Aeronautica, decollati dalla base Nato di Amari in Estonia, sono intervenuti durante la missione Eastern Sentry per sorvegliare il fianco orientale dell’Alleanza ... msn.com Caccia italiani intercettano un jet russo sul Mar Baltico: tensione con Mosca, scatta l’Alpha Scramble. Cosa è successoUn decollo immediato, poi l’avvicinamento al velivolo e l’identificazione in volo. È questo lo scenario che si è ... msn.com