Jannik Sinner perché ha indicato il cuore | il gesto che spiega tutto

Jannik Sinner si presenta a Miami con entusiasmo e determinazione, pronto a affrontare il Masters 1000 che completa il Sunshine Double. Il tennista evidenzia un gesto che ha attirato l’attenzione, indicando il cuore durante una delle sue apparizioni pubbliche. Questo segnale ha suscitato interesse tra gli appassionati e gli osservatori del circuito, che cercano di interpretare il significato di questa scelta.

Jannik Sinner arriva a Miami con grande entusiasmo e determinazione, pronto a mettere alla prova se stesso nel Masters 1000 che completa il Sunshine Double. Dopo il successo di Indian Wells, il tennista italiano punta a confermare il momento positivo e a consolidare la fiducia nei propri mezzi, affrontando un torneo con condizioni di gioco differenti rispetto alla California. Il numero due del mondo ha spiegato a Tennis TV il gesto che lo ha reso celebre dopo la vittoria su Medvedev: indicando il cuore verso il suo angolo, Sinner ha voluto celebrare non solo il risultato ma anche la propria capacità di arrivare fino in fondo: “Volevo dimostrare anche a me stesso di essere capace di arrivare lontano in questo torneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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