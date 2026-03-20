Italia svelata la nuova maglia Away | eleganza e tecnologia firmata Adidas

La FIGC e Adidas hanno presentato la nuova maglia Away della nazionale italiana, un kit da trasferta caratterizzato da un design ispirato alle giacche classiche italiane. La maglia combina elementi di stile raffinato con tecnologia avanzata, pensata per le prossime competizioni internazionali. La presentazione è avvenuta tramite comunicato ufficiale e immagini diffuse sui canali ufficiali delle due organizzazioni.

La FIGC e Adidas presentano il kit da trasferta ispirato alle giacche classiche italiane: design raffinato e tecnologia avanzata per le prossime sfide internazionali Adidase FIGChanno presentato ufficialmente la nuova maglia Away della Nazionale italiana, destinata ad accompagnare gli Azzurri nei prossimi impegni internazionali. Un kit che unisce tradizione ed innovazione, con un chiaro richiamo all’eleganza della sartoria italiana. La nuova divisa da trasferta si distingue per un motivo all-over nei toni dell’azzurro e del bianco, che richiama le trame raffinate dei tessuti sartoriali. L’ispirazione arriva dalle iconiche giacche da completo indossate dalla Nazionale nei momenti più rappresentativi della sua storia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Italia, svelata la nuova maglia Away: eleganza e tecnologia firmata Adidas Articoli correlati La nuova maglia di adidas per l’Italia è quella che tutti i tifosi vorrebbero ai MondialiAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Leggi anche: Le adidas Paris sono l'eleganza in persona, come non potrebbe essere altrimenti Approfondimenti e contenuti su Italia svelata la nuova maglia Away... Temi più discussi: Torino-Lione: svelata la prima fresa per lo scavo del tunnel di base in Italia; Studio Aperto MAG: Nuova Ferrari Amalfi Spider, svelata a Maranello Video; Svelata la prima talpa per lo scavo del tunnel di base in Italia; Xiaomi svela la nuova generazione dell'auto elettrica SU7, 902 km di autonomia e ricarica da 10 a 80% in 12 minuti. Italia, svelata la nuova maglia Away per il Mondiale 2026: eleganza, identità e tecnologia nella divisa da trasferta ispirata alla sartoriaAdidas presenta i kit Away per il Mondiale 2026: per gli Azzurri un design che richiama la tradizione sartoriale italiana e la cultura calcistica anni ’90. msn.com Xiaomi Su7, svelata la nuova generazione dell'auto elettrica: 902 km di autonomia e ricarica da 10 a 80% in 12 minutiTutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione. Xiaomi lancia ufficialmente la nuova generazione della sua popol ... wired.it L’Italia per la terza volta consecutiva disputerà i playoff per i Mondiali Ecco quando giocherà: https://fanpa.ge/D2bgx - facebook.com facebook L’ #Italia sparisce dai radar: il ranking #Uefa crolla a picco. Ecco il report che spiega il disastro x.com