Italia si deve operare | salta i playoff è ufficiale

L’Italia di calcio non parteciperà ai playoff dopo la comunicazione ufficiale di Gattuso, che ha annunciato i convocati. La squadra dovrà fare a meno di un elemento importante, anche se i dettagli non sono stati specificati. La decisione riguarda direttamente le future partite ufficiali e il percorso della nazionale in questa fase. La selezione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

di Bruno De Santis Gattuso ha reso noto i convocati per i playoff: l’Italia dovrà fare a meno di un calciatore, è costretto a fermarsi per un’operazione I nomi sono ora ufficiali: l’Italia che affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff per i Mondiali 2026 è stata annunciata da Rino Gattuso. Non mancano le sorprese nell’elenco dei convocati: c’è, ad esempio, il ritorno di Federico Chiesa. Nonostante lo scarso minutaggio al Liverpool, Gattuso ha deciso di chiamare l’ex Juventus. Del resto l’assenza nelle scorse partite era dovuta principalmente ad una scelta del calciatore che, questa volta, ha dato la disponibilità a mettersi a disposizione della Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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