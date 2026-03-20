Italia quando si giocano gli spareggi per i Mondiali | data e orario

Gli spareggi per i Mondiali si terranno in Italia, con date e orari ancora da definire. La partita rappresenta un momento cruciale per la Nazionale, che si prepara a affrontare questa fase decisiva. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi anni, in cui il risultato potrà influenzare il futuro della squadra e l’immagine del calcio italiano.

Quando si giocano gli spareggi per i Mondiali. Ci siamo davvero. Per l’Italia è arrivato uno dei momenti più delicati degli ultimi anni, quello che può cambiare il destino della Nazionale e, in parte, anche la percezione del nostro calcio. Gli spareggi per il Mondiale sono ormai alle porte e gli azzurri non possono permettersi un altro passo falso. Di fronte c’è l’Irlanda del Nord, primo ostacolo di un percorso che deve riportare l’Italia alla Coppa del Mondo. La squadra ci arriva con qualche preoccupazione di troppo. Mattia Zaccagni non sarà della partita a causa dell’infortunio, mentre Sandro Tonali resta da valutare dopo il problema fisico accusato in Champions League contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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