Italia convocati play-off Mondiali 2026 | torna Chiesa debutta Palestra La lista di Gattuso

Il commissario tecnico della nazionale italiana ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la semifinale di qualificazione ai Mondiali 2026, che si terrà il 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. Tra i nomi spiccano il ritorno di un attaccante e il debutto di un giovane centrocampista. La rosa comprende 24 calciatori scelti per questa partita ufficiale.

Il ct azzurro ha ufficializzato la lista per la semifinale del 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. Prima chiamata anche per Scalvini e Pisilli. Raduno domenica a Coverciano Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 28 convocati per la semifinale dei play-off di qualificazione al Mondiale, in programma giovedì 26 marzo alle 20.45 allo Stadio di Bergamo contro l’Irlanda del Nord, in diretta su Rai 1. In caso di successo, gli azzurri si giocherebbero il pass per il Mondiale martedì 31 marzo in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia. Il raduno è fissato per domenica sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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