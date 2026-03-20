Israele torna a colpire in Siria | raid contro l’esercito di Damasco per i drusi

L’esercito israeliano ha condotto un raid nel sud della Siria, colpendo diversi obiettivi militari nel Governatorato di Suwayda. L’attacco ha coinvolto forze dell’esercito di Damasco e si è svolto in una zona dove sono presenti anche gruppi drusi. Nessuna informazione ufficiale sulle conseguenze o sui danni causati.

L’esercito israeliano ha attaccato una serie di obiettivi militari nel sud della Siria, precisamente nel Governatorato di Suwayda. Il portavoce dell’Idf (Forse di Difesa Israeliane) ha dichiarato che questa operazione era stata necessaria per gli attacchi dell’esercito siriano alla minoranza drusa che vive nelle aree meridionali della nazione mediorientale. L’aviazione di Tel Aviv ha colpito un quartier generale dell’esercito siriano e alcuni depositi di armi in diversi campi di addestramento delle forze di Damasco. Il governo del presidente alShara non ha rilasciato alcun commento su questi fatti, ma non ha smentito che ci siano ancora molte tensioni nelle province del sud. 🔗 Leggi su It.insideover.com Articoli correlati Leggi anche: Siria: Damasco, 'esercito avanza nel nord est' Siria, l’esercito di Damasco avanza nel nord del Paese: migliaia di sfollati curdi verso la città di QamishliMigliaia di sfollati curdi sti stanno spostando verso Qamishli, principale città curda nel nord-est della Siria, dopo che l’esercito governativo ha... Aggiornamenti e notizie su Israele torna Discussioni sull' argomento Usa avverte Israele: Fermare gli attacchi alle strutture energetiche iraniane. Ecco perché; Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Israele continua a colpire i vertici di Teheran; Israele, il missile dell'Iran abbattuto in extremis - Video. Dopo giorni di silenzio e voci sulla sua morte, Netanyahu torna a parlare pubblicamente durante una conferenza stampa e rivendica il ruolo di Israele negli equilibri della regione: «Volevamo cambieremo il Medio Oriente e lo abbiamo già fatto» - facebook.com facebook Israele torna a bombardare Beirut e continuano gli attacchi iraniani contro i paesi del Golfo. Referendum giustizia: le ragioni del sì e quelle del no. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 Con #NicolaFratoianni #RiccardoMolinari #PaoloCapitini @DiPietroAnt x.com