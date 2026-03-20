Irene Pivetti ha commentato il percorso di Umberto Bossi, sottolineando che aveva le capacità e le idee per trasformare l’Italia, ma si fermò prima di attuare i cambiamenti. Leggendo le sue parole, si evidenzia come Bossi sia stato considerato un rivoluzionario che non portò a termine la propria visione, lasciando il suo progetto incompleto.

Umberto Bossi è stato innanzitutto un genio, politicamente parlando, con momenti di follia, capace di concepire un’Italia tutta nuova, fondata su un disegno costituzionale lucido e totalmente anti sistema, come il federalismo. Ma non ha avuto la forza, oggi dovrei dire il coraggio, di portare a termine quel disegno liberale e popolare insieme, non ha avuto la struttura mentale per mantenere la leadership di quella scomoda rivoluzione, e si è accomodato in un ruolo di comprimario, a tratti folkloristico, in ogni caso non spendibile sul piano internazionale, rispetto al liberismo di Silvo Berlusconi. Se qualcuno ricorda la memorabile foto dei... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Irene Pivetti: «Umberto Bossi, il rivoluzionario che si fermò a metà»

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