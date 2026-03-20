Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha comunicato la morte del portavoce Ali Mohammad Naini, ucciso durante un attacco terroristico che il gruppo attribuisce a forze americano-sioniste. L’attacco è avvenuto all’alba e il portavoce è stato definito “martirizzato” dai responsabili. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o altri coinvolti.

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha annunciato la morte del portavoce Ali Mohammad Naini, «martirizzato nel criminale e codardo attacco terroristico della parte americano-sionista all’alba». L’uccisione di Naini è stata poi confermata dall’esercito israeliano. Su X l’ IDF ha ricordato che il portavoce dei pasdaran «ha ricoperto diversi ruoli nell’ambito della propaganda e delle pubbliche relazioni» negli ultimi due anni, diffondendo i messaggi del regime iraniano «ai suoi alleati in tutto il Medio Oriente al fine di influenzare e promuovere attacchi terroristici contro Israele ». Membro dei Guardiani della rivoluzione dal 1978 e secondo generale di brigata, Naini aveva 68 anni e ricopriva la carica di portavoce dei pasdaran da luglio del 2024, quando aveva preso il posto di Ramazan Sharif. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Iran, ucciso anche il portavoce dei pasdaran

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