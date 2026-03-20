Il ministro degli Esteri ha dichiarato che ci vorranno ancora alcune settimane prima che si possa assistere alla fine del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti. La sua previsione è stata fatta durante un'intervista su Restart, dove ha sottolineato che il processo richiederà del tempo. La situazione tra i tre paesi resta tesa e in evoluzione.

Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Restart. “Ho detto subito che non sarebbe stata una cosa immediata”, ha aggiunto facendo riferimento a una conversazione avuta con il Segretario di Stato americano Marco Rubio dove gli parlò di “sette settimane”. “Noi non siamo in guerra e non entriamo in guerra” ha concluso il Ministro. Perché la guerra finisca “sia gli Usa che l’Iran devono comprendere che devono fare passi in avanti”. Lo ha detto a Mattino Cinque il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “L’Iran – ha spiegato – deve chiudere la stagione del nucleare e smettere di attaccare i Paesi del Golfo e Cipro” perché è “inaccettabile il loro tentativo di creare caos nell’area. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, Tajani: “Per fine guerra ci vorrà ancora qualche settimana”

Articoli correlati

Guerra Iran, Tajani: “durerà ancora qualche giorno”L’annuncio di Trump che la guerra sarà breve? “Sono gli americani che sono in guerra, lo sapranno forse meglio di noi, però se dobbiamo ascoltare...

Leggi anche: Donald Trump al Corriere: «Stiamo stravincendo la guerra. E non ci vorrà ancora molto tempo»

Una selezione di notizie su Iran Tajani Per fine guerra ci vorrà...

Temi più discussi: Tajani, non stiamo trattando con l'Iran per il passaggio da Hormuz; Trump chiede aiuto per Hormuz, l'Europa si sfila. Israele invade il Libano, un milione di profughi; D’Alema: Usa e Israele ci riportano alla barbarie. Tajani imbarazzante; Iran, Tajani Nessuna trattativa per passaggio navi italiane in Stretto Hormuz.

Tajani: Non trattiamo con l'Iran per il passaggio da Hormuz. Il presunto accordo sottobanco e la smentitaNessun colloquio bilaterale riservato con i Pasdaran, assicura il governo italiano rispondendo all'indiscrezione del Financial Times. Trump esorta le navi a tirare fuori le palle e l'Ue invoca le Na ... today.it

Iran: Tajani, non siamo in guerra e non ci entriamoNoi non siamo in guerra e non entriamo in guerra. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di ... agenzianova.com

L'Iran minaccia: “Complici degli Usa”. Italia in campo con Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone - facebook.com facebook

#Iran, le notizie più importanti del 20 marzo sulla guerra x.com