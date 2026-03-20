Iran Tajani | Per fine guerra ci vorrà ancora qualche settimana
Il ministro degli Esteri ha dichiarato che ci vorranno ancora alcune settimane prima che si possa assistere alla fine del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti. La sua previsione è stata fatta durante un'intervista su Restart, dove ha sottolineato che il processo richiederà del tempo. La situazione tra i tre paesi resta tesa e in evoluzione.
Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Restart. “Ho detto subito che non sarebbe stata una cosa immediata”, ha aggiunto facendo riferimento a una conversazione avuta con il Segretario di Stato americano Marco Rubio dove gli parlò di “sette settimane”. “Noi non siamo in guerra e non entriamo in guerra” ha concluso il Ministro. Perché la guerra finisca “sia gli Usa che l’Iran devono comprendere che devono fare passi in avanti”. Lo ha detto a Mattino Cinque il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “L’Iran – ha spiegato – deve chiudere la stagione del nucleare e smettere di attaccare i Paesi del Golfo e Cipro” perché è “inaccettabile il loro tentativo di creare caos nell’area. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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