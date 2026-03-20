In Iran, tre giovani sono stati condannati a morte dopo aver partecipato alle proteste del 10 gennaio. La condanna è stata annunciata in relazione a quei eventi, senza ulteriori dettagli sul processo o sulle accuse specifiche. La notizia si aggiunge a un quadro di repressione delle manifestazioni, con le autorità che hanno adottato misure severe contro i manifestanti.

Tre giovani sono stati condannati a morte a seguito delle proteste popolari dello scorso 10 gennaio in Iran. Ci sono voluti meno di venti giorni per decretare la condanna a morte e solo due mesi per eseguirla. Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi e Saeid Davoudi. Sono questi itre giovani manifestantitra i 19 e 22 anni, rimasti drammaticamente vittima della repressione del regime iraniano che ha sancito la fine della loro vita con la più disumana sentenza: lacondanna a morte.Le protestedello scorso gennaio che hanno visto scendere in piazza centinaia di cittadini della Repubblica islamica per contrastare il regime e il carovita in Iran, sono state ulteriormente marcate strette dalla repressione degli ayatollah. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, regime condanna a morte tre manifestanti: avevano preso parte alle proteste di gennaio

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