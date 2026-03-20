Iran Meloni firma il piano a 6 per riaprire Hormuz | la svolta e il pressing per coinvolgere l’Onu

Il governo italiano ha firmato un piano a sei per riaprire lo stretto di Hormuz, un passaggio cruciale per il traffico marittimo internazionale. L’accordo mira a garantire la navigazione in una zona che è stata di fatto chiusa dagli ayatollah a causa dell’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il passo si inserisce in un’azione di pressione per coinvolgere l’Onu nella questione.

(Adnkronos) – Un piano per garantire la navigazione nello stretto di Hormuz, snodo delicato e fondamentale dei traffici marittimi, di fatto "sigillato" dagli ayatollah dopo l’escalation militare tra Stati Uniti e Israele da una parte e Iran dall’altra. L’Italia, insieme ad altri cinque Paesi, dice sì. E sotto il documento – sottoscritto anche da Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone – c’è anche la firma di Giorgia Meloni. Anche se per Roma qualsiasi eventuale intervento avverrebbe esclusivamente sotto l’egida delle Nazioni Unite. La svolta arriva mentre è in corso il Consiglio europeo a Bruxelles, dove gli effetti economici della crisi con Teheran rappresentano uno dei principali nodi sul tavolo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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