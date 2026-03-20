Il presidente americano ha affermato di non voler schierare truppe sul terreno in Iran, mentre Teheran ha risposto bombardando le raffinerie nel Golfo. La situazione si sviluppa tra dichiarazioni ufficiali e azioni militari, con eventi che si susseguono senza interruzioni. Nei giorni scorsi, gli scontri tra le due parti si sono intensificati, alimentando una crescente tensione nella regione.

Roma – Ormai si va avanti a bombardamenti, dichiarazioni e smentite. Il presidente americano, Donald Trump, dopo aver detto che ha chiesto espressamente al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, di non colpire petrolio e gas iraniani, è tornato da ribadire che non ha intenzione di inviare truppe di terra, mentre il segretario alla guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha smentito che il conflitto in Iran si stia trasformando in un pantano per Washington. Ma i raid di Teheran continuano e ieri ad Haifa, nel nord di Israele, è stata colpita una raffineria. US President Donald Trump meets with Japan's Prime Minister Sanae Takaichi in the Oval Office of the White House in Washington on March 19, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, le mosse coperte di Trump sui marines: “Non schiero truppe sul terreno”. E Teheran bombarda le raffinerie nel Golfo

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