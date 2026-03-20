iran la diretta emirati arabi uniti e kuwait rispondono agli attacchi

Nelle ultime ore, gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait hanno risposto agli attacchi nel Golfo, mentre il conflitto continua a coinvolgere diverse nazioni della regione. Nel frattempo, il premier israeliano ha affermato che l’Iran non riesce più ad arricchire uranio né a produrre missili balistici, definendo il paese “più debole che mai”. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Prosegue la guerra nel golfo. Nelle ultime ore Netanyahu ha dichiarato che l’Iran non riesce più a arricchire uranio né a produrre missili balistici ed è “più debole che mai”. Ha smentito che Israele abbia trascinato Trump, sottolineando che non agire contro minacce esistenziali è il rischio maggiore. Meloni, dopo il Consiglio UE, ha ribadito che l’Europa non è coinvolta nel conflitto e punta sulla diplomazia per una de-escalation. Emirati Arabi Uniti e Kuwait rispondono agli attacchi Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti e del Kuwait hanno risposto agli attacchi missilistici: a renderlo noto, separatamente, sono l'esercito kuwaitiano e il ministero dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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