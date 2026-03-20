Iran giustiziati tre uomini per le proteste contro il regime | l' annuncio della tv di Stato
La televisione di stato iraniana ha comunicato l'esecuzione di tre uomini arrestati durante le proteste di massa di gennaio. Secondo l'emittente, sono stati giustiziati con la condanna di Qisas al-Nafs. La notizia riguarda persone coinvolte in manifestazioni contro il regime, con l'annuncio che ha suscitato reazioni e commenti nel paese.
La tv di iraniana ha annunciato l’ esecuzione (Qisas al-Nafs) di tre uomini arrestati durante le proteste di massa di gennaio. Si tratterebbe delle prime esecuzioni legate alle recenti manifestazioni antigovernative. Secondo l’agenzia di stampa iraniana Mizan i tre condannati sono Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi e Saeed Davvodi. L’accusa è di aver accoltellato a morte due agenti di polizia a Qom, città a circa 130 chilometri a sud di Teheran, durante le proteste. Sono ritenuti colpevoli del “reato” di Moharebeh (“i nimicizia contro Dio “), previsto dalla Sharia iraniana. Questo articolo Iran, giustiziati tre uomini per le proteste contro il... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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