Iran giustiziati tre uomini per le proteste contro il regime | l' annuncio della tv di Stato

La televisione di stato iraniana ha comunicato l'esecuzione di tre uomini arrestati durante le proteste di massa di gennaio. Secondo l'emittente, sono stati giustiziati con la condanna di Qisas al-Nafs. La notizia riguarda persone coinvolte in manifestazioni contro il regime, con l'annuncio che ha suscitato reazioni e commenti nel paese.