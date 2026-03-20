Iran colpisce principale raffineria saudita Ucciso il portavoce dei Pasdaran

L’Iran ha attaccato la principale raffineria saudita, considerata l’unico sbocco di esportazione dal Golfo. Durante l’azione, è stato ucciso il portavoce dei Pasdaran. L’attacco è stato confermato dalle autorità saudite, che hanno dichiarato di aver subito danni significativi alla struttura. La raffineria rappresenta un punto chiave per le esportazioni petrolifere della regione.

La nuova guerra del Golfo. L’Iran ha colpito la principale raffineria saudita, unico sbocco di esportazione dal Golfo. Ucciso dalle forze israeliane il portavoce del corpo dei Pasdaran. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran colpisce principale raffineria saudita. Ucciso il portavoce dei Pasdaran Articoli correlati Iran, ucciso anche il portavoce dei pasdaranIl Corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha annunciato la morte del portavoce Ali Mohammad Naini, «martirizzato nel criminale e codardo... I Pasdaran: «Il nostro portavoce ucciso da Israele. Pezeshkian: «Le fiamme appiccate dagli Usa bruceranno altri» – La direttaNel ventunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Europa ha confermato di non avere intenzione di mandare missioni militari... Iran colpisce principale raffineria saudita. Ucciso il portavoce dei Pasdaran Contenuti utili per approfondire Iran colpisce Temi più discussi: L’Iran colpisce una raffineria saudita sul Mar Rosso; Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria strategica sul Mar Rosso: le immagini della colonna di fumo; Guerra all’Iran, la diretta | Teheran avverte Roma: chi aiuta gli Usa sarà complice dell’aggressione. Trump vende radar a Emirati e Kuwait per 16,5 miliardi; Iran, guerra colpisce gas e ora tocca a petrolio: il verdetto di Trump. Guerra Iran, Trump: «No a truppe, ma se lo facessi non lo direi». Netanyahu: Iran non è in grado di arricchire uranioIl presidente americano Donald Trump ha minacciato di distruggere l'enorme giacimento di gas iraniano di South Pars se Teheran dovesse attaccare nuovamente l'importante impianto ... ilgazzettino.it Iran, raffinerie sotto attacco. Pasdaran pronti a rappresaglie su impianti del Golfo. Idf colpisce 5 navi in un porto iraniano sul CaspioBomba a grappolo su Tel Aviv, due morti. L’esercito iraniano: Vendichiamo Larijani. Razzi Usa su Hormuz, oltre 3mila navi intrappolate. Ministro intelligence Teheran ucciso in un raid. Nave anfibia ... quotidiano.net #TG2000 - #Iran colpisce principale raffineria saudita. Ucciso il portavoce dei #Pasdaran #20marzo #Khamenei #USA #Hormuz #IranIsraelWar #Libano #Katz #IranWar #Teheran #MedioOriente #Trump #Netanyahu #Israele #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com Golfo in fiamme: l’Iran sotto attacco colpisce ancora i vicini Lo Sri Lanka ha rifiutato il dispiegamento sul suo territorio di due aerei da guerra americani... - facebook.com facebook