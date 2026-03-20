Il leader israeliano ha dichiarato che l’Iran è stato annientato, rivendicando una vittoria nel contesto del ventunesimo giorno di conflitto nel Golfo. In questo momento, Stati Uniti, Israele e Iran sono coinvolti in un’escalation di tensioni. L’Europa ha ribadito di non voler inviare missioni militari nello Stretto di Hormuz. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Le parole del leader israeliano. Al ventunesimo giorno della guerra del Golfo che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran, l’Europa ha ribadito di non voler inviare missioni militari nello Stretto di Hormuz. Nella notte Israele ha ripreso i bombardamenti su Teheran, mentre Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno iniziato a reagire agli attacchi iraniani. Sul fronte interno iraniano, il calciatore Azmoun è stato escluso dalla nazionale dopo la diffusione di una sua foto insieme al governatore di Dubai. Nel frattempo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele è in vantaggio nel conflitto e che l’Iran sarebbe ormai “annientato”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Iran annientato”: Netanyahu rivendica la vittoria mentre cresce l’escalation

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