Orazio Accomando ha rivelato alcuni dettagli sull’addio di Inzaghi dall’Inter. Secondo quanto riferito, l’allenatore non sarebbe stato colto di sorpresa dalla decisione e avrebbe mostrato difficoltà nel credere a questa versione dei fatti. La conversazione si concentra su quanto accaduto prima della separazione tra Inzaghi e il club nerazzurro.

Inter News 24 Inzaghi ha lasciato l’Inter a sorpresa? Orazio Accomando ha raccontato qualche retroscena legato all’addio del tecnico piacentino. Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di ‘Tutti in the box’ dell’addio di Simone Inzaghi all’Inter. L’INTER COLTA DI SORPRESA? – «Secondo me non è così, anche se è questo che è stato detto: non posso saperlo io che prima della finale Inzaghi ha sul piatto 30 milioni di euro per andare all’Al Hilal». “VEDIAMO COME VA.” – «Faccio fatica a credere che nessuno lo sapesse. Quello che c’è di vero è che Inzaghi aveva detto, e questo mi risulta, vediamo come va la Champions e poi decido. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inzaghi, Accomando racconta: «Inter colta di sorpresa? Non è così. Faccio fatica a crederlo»

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