Francesca Pascale si dedica a una campagna elettorale intensa, sostenendo il voto favorevole al referendum. La sua posizione riguarda la proposta di riforma volta a modificare il funzionamento della magistratura e a ridimensionare il ruolo delle correnti interne. Durante un'intervista, ha ribadito il suo appoggio alla scelta del Sì, senza approfondire eventuali motivazioni o implicazioni politiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Francesca Pascale sta conducendo una campagna elettorale senza sosta, a favore ovviamente del Sì. Per convinzione, certo, ma anche perché questa riforma è stata sempre fortemente voluta da Silvio Berlusconi, la cui mancanza si sente eccome in questi mesi di confusione politica. Ci teneva tantissimo, Berlusconi, a riformare la giustizia e a separare le carriere di pm e giudici. La Pascale, portavoce del Comitato “Chi accusa non giudica”, insieme a Gabriele Elia, cofondatore del Comitato e instancabile alfiere delle ragioni del Sì, sono ad Andria per l’ennesima iniziativa. Francesca risponde ad alcune domande di Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Intervista a Francesca Pascale: “Voto Sì per liberare la magistratura dal potere delle correnti”

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