L'Inter sta considerando possibili cambiamenti nella propria difesa, con l'obiettivo di adattarsi alle future esigenze del mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, l'allenatore potrebbe decidere di modificare la formazione, valutando l'inserimento di nuovi giocatori o variando le posizioni dei difensori. La squadra si prepara a un possibile cambio di modulo, con l’intenzione di migliorare le prestazioni difensive.

Il 3-5-2 è un bel vestito fatto su misura per l'Inter. Il sarto originario era stato Antonio Conte, che dopo la parentesi biennale di Luciano Spalletti sulla panchina nerazzurra aveva apportato pesanti e proficue modifiche alla formazione interista. A sua volta, Simone Inzaghi aveva proseguito sul solco tracciato dal tecnico del Napoli e dopo di lui Chivu, che nonostante originariamente avesse idee leggermente diverse ha preferito non rivoluzionare un modulo ed una squadra che bene o male hanno sempre funzionato. Però il disegno dell'attuale allenatore nerazzurro prevedeva l'inserimento di un centrocampista muscolare in più (Manu Koné) e di un attaccante capace di accendere la luce quando magari sulla ThuLa si sarebbe insediato qualche nuvolone (Lookman). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, si cambia? Come potrebbe trasformarsi (in una linea a 4) la difesa del futuro

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