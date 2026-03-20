Inter Gattuso convoca cinque nerazzurri in Nazionale

Il tecnico dell'Inter ha convocato cinque giocatori nerazzurri per le amichevoli e le qualificazioni con la nazionale italiana. L’appuntamento è per giovedì 26 marzo, quando gli azzurri affronteranno la semifinale play-off per la qualificazione ai Mondiali 2026. La squadra si prepara a sfidare l’Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, si troverà in finale contro la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina.

Giovedì 26 marzo l’Italia affronterà la semifinale play-off per la qualificazione ai Mondiali 2026. Sulla strada degli azurri l’Ilranda del Nord e poi in finale – in caso di vittoria, ovviamente – chi avrà la meglio sull’altra nella sfida tra Galles e Bosnia Erzegovina. Sono cinque i giocatori dell’Inter – Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Gattuso convoca cinque nerazzurri in Nazionale Articoli correlati Leggi anche: Nazionale Italiana, per il playoff di Bergamo Gattuso convoca 4 atalantini più Palestra Leggi anche: Inter e Nazionale in soccorso di Bastoni. E per Gattuso non si tocca Fabrizio Romano: Vlahovic Pindah Ke MilanArsenal Rekrut Nico PazLiverpool Hattrick KALAH Una selezione di notizie su Inter Gattuso convoca cinque nerazzurri... Nazionale, i convocati di Gattuso: scelta a sorpresa sui calciatori dell’InterGattuso annuncia i convocati per il Mondiale, presenti cinque interisti tra conferme e scelte a sorpresa. Ecco i dettagli ... spaziointer.it Italia, i convocati di Gattuso: presenti 5 interisti, torna Chiesa. Fuori Vicario e…Il CT dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 ... msn.com